Homem mata companheira após briga em Ilhéus

Um homem, de 43 anos, foi autuado em flagrante por feminicídio na noite de quarta-feira (27) no bairro Hernani Sá, em Ilhéus, no Sul da Bahia. Ele é suspeito de matar a companheira Clealine Santos Andrade, de 30, cujo corpo foi encontrado na residência do casal com marcas de tiros.



Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os militares encontraram a mulher sem vida e o companheiro, que teria efetuado os disparos após um desentendimento. Com ele, foi apreendida uma pistola, um carregador e munições de calibre 9mm.