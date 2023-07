Homem mata esposa e se entrega à polícia em Castelo Branco

Um homem matou a companheira a facadas na manhã deste domingo (23) no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, o suspeito se apresentou no Departamento de Polícia Técnica após cometer o crime.



Policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Centro Histórico) foram acionados para averiguar a denúncia, entraram em contato com os policiais da 47ª CIPM/Pau da Lima, que deslocaram com o suspeito até o local indicado por ele, na 5ª Travessa Souza Góes.

Ao chegar no local do crime, os os militares constataram a denúncia, isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo da mulher e realização de perícia.