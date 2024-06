Homem mata idoso a pauladas e é preso no Rio Sena

Um homem, suspeito de matar um idoso, foi preso por policiais militares da 18ª Companhia Independente da PM, na noite de terça-feira (4), no bairro de Rio Sena. A vítima foi identificada como Jose Enock Correia Lima, 67 anos. Segundo a Polícia Civil, o idoso se envolveu em uma briga com outro homem e terminou agredido com pauladas.