Homem mata mulher a facadas em Cajazeiras VI

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio no bairro de Cajazeiras VI na noite dessa terça-feira (27). O crime aconteceu em um condomínio na Estrada do Matadouro.



Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 22º BPM foram acionados na noite de terça em apoio a prepostos do Samu em razão de uma mulher vítima de arma branca. Ao chegarem, os militares constataram se tratar de uma provável ocorrência de feminicídio seguida de suicídio, sendo que o companheiro da vítima teria se atirado do quarto andar de um edifício após agredi-la.