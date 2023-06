Homem morre após carreta tombar e pegar fogo na BR-101

O motorista de uma carreta carregada de gasolina morreu após o veículo tombar e pegar fogo, no início da tarde desta quinta-feira (22), no Km 263 da BR-101, em trecho de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.



Além do incêndio, o acidente fez com que gasolina se espalhasse pela via, que foi interditada nos dois sentidos. O veículo chegou a cair de um ribanceira localizada na marginal da via. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estão no local.