Homem morre após colisão entre dois carros no norte da Bahia

Um homem morreu após dois carros colidirem na noite desta quarta-feira (20), na BR-325, município de Juazeiro, no norte da Bahia. O acidente aconteceu no km 345, no bairro Jardim Primavera. De acordo com a PRF, dois passageiros, que estavam no carro do motorista que morreu, tiveram ferimentos graves. Eles foram levados para um hospital na região. Não há detalhes do estado de saúde deles e o nome do homem que morreu não foi revelado.



O motorista do outro veículo também ficou ferido e foi socorrido. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos outros três passageiros.