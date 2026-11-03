GOLPE FATAL

Homem morre após sofrer golpe ‘mata-leão’ durante briga em Feira de Santana; suspeito é preso

Vítima de 42 anos foi identificada como Iglesias Santana de Oliveira; agressor, de 27, foi autuado em flagrante por homicídio

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:25

Homem morre após sofrer golpe ‘mata-leão’ durante briga em Feira de Santana; suspeito é preso Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos morreu após sofrer um golpe conhecido como “mata-leão” durante uma briga dentro de um carro, na tarde de segunda-feira (2), na Rua Padre Ovídio, no Centro de Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador. A vítima foi identificada como Iglesias Santana de Oliveira.

O suspeito, de 27 anos, estava no local, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. A Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana autuou o homem em flagrante pelo homicídio. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Agentes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram Iglesias caído ao solo.

A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas teve a morte confirmada. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.