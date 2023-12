Homem morre atropelado após motorista perder controle do veículo no Calabetão

Um homem, identificado como Nelson José dos Santos, de 63 anos, morreu atropelado após o motorista do veículo perder o controle e invadir um estabelecimento comercial. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), na localidade conhecida como Rua da Embasa, no bairro Calabetão.



Segundo a PM, policiais militares da 48ª CIPM foram acionados para apoiar o Samu em razão do acidente. No local, a equipe constatou o fato. Nelson José dos Santos não resistiu aos ferimentos e o condutor do veículo foi socorrido a uma unidade de saúde da região.