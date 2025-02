TIROTEIO

Homem morre durante confronto com a PM em Fazenda Grande do Retiro

Com o suspeito, foi encontrada uma pistola com dez munições

Um homem morreu durante confronto com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (1º), em Fazenda Grande do Retiro. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com ele, foi encontrada uma pistola com dez munições. >