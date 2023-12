Homem morre e mulher é baleada em ataque em Cassange

Um homem morreu e uma mulher foi baleada no bairro de Cassange, em Salvador, na madrugada de sábado (30). O crime aconteceu dentro de uma casa, na Estrada do Fidalgo.



Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 49ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência. Magno Batista dos Santos morreu no local. A área foi isolada para perícia.



Já a mulher, que também ficou ferida, foi socorrida por testemunhas para um hospital. Não há informações sobre o seu estado de saúde.