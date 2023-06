Homem morre e outro é preso após confronto com a polícia em Salvador

Um homem morreu e outro foi preso após entrarem em confronto com policiais, na madrugada desta terça-feira (20), na BR-324, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a dupla estaria realizando assaltos na rodovia.



Os suspeitos estavam a bordo de um veículo com restrição de roubo, que usavam para cometer os crimes. Com a aproximação da polícia, foi iniciada a troca de tiros.



Na ação, um foi baleado e não resistiu e o outro foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está custodiado. O veículo foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).