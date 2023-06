Homem que atropelou duas pessoas na periferia de Salvador é solto

O homem preso por ter atropelado duas pessoas no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foi solto nesta segunda-feira (26), quando passou por audiência de custódia. Agora, ele, que não tinha passagem pela polícia, responderá pelo crime em liberdade. Segundo a TV Bahia, foi fixado o valor de R$ 1.320 para a fiança, e a Justiça estabeleceu medidas cautelares, como a proibição de sair de casa à noite e comparecimento a uma unidade judiciária sempre que necessário.

O acidente aconteceu durante o domingo (25) pela manhã, na Ladeira do Retiro. O condutor foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo, suspeito de ter dirigido em estado de embriaguez; por ter conduzido o veículo com capacidade adulterada; e por falta de carteira de habilitação (CNH), de acordo com a Polícia Civil (PC).