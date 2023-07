Homem que deixou prisão há uma semana é preso novamente em Feira

Um homem que saiu há 8 dias dias do Conjunto Penal de Feira de Santana foi preso novamente por porte ilegal de arma de fogo. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava com uma pistola, com 34 munições, de marca e numeração raspada no bairro do Tomba.



Ele deixou a prisão no último dia 4, onde cumpria pena por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. “Ele possui envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser posto em liberdade, voltou a cometer a prática criminosa”, explicou o coordenador da 1ª Coorpin, delegado Roberto Leal.