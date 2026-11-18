VÍTIMA SE ESCONDEU NA MATA

Homem que manteve mulher sob ameaça após festa é condenado a 11 anos na Bahia

Mulher se jogou do carro ao perceber que estava sendo levada para uma área desabitada

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:21

Tribunal de Justiça Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado a 11 anos e seis meses de prisão por roubo com uso de arma de fogo em Alagoinhas. A sentença foi proferida pela 1ª Vara Crime, Júri e Execução Penal da comarca e publicada em edital de intimação no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (18).

De acordo com a decisão, o réu, Willis Dorea Santana dos Santos, abordou a vítima quando ela saía de uma festa. Ele a manteve dentro de um carro sob constante ameaça de morte e a privou de liberdade durante o trajeto.

Ao perceber que estava sendo levada para uma área desabitada, a vítima decidiu se jogar do veículo em movimento. Em seguida, correu em direção a uma área de mata, onde permaneceu escondida por várias horas, até se sentir segura para deixar o local.

Para determinar a pena, a juíza considerou os antecedentes criminais do réu, que possui duas condenações anteriores por crimes da mesma natureza. Ela também reconheceu a agravante de emboscada, uma vez que ele aguardou a saída da vítima da festa para abordá-la.

A pena foi aumentada ainda pelo uso de arma de fogo durante o crime, chegando a 11 anos e seis meses de reclusão, além de 175 dias-multa. O regime inicial de cumprimento determinado foi o fechado.