Homem que matou mulher na Barra é identificado; ele está foragido

O suspeito de Karine Moreira da Silva, cujo corpo foi encontrado no último dia 20 , em frente ao Farol da Barra, foi identificado. Ele já teve a prisão temporária decretada pela Justiça e está sendo procurado. Segundo a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), responsável pela investigação do crime, o suspeito de cometer o crime foi identificado após testemunhas serem ouvidas e imagens de câmeras de segurança serem analisadas.

O homem também é apontado como autor das agressões contra outra mulher, no mesmo dia, na Avenida Oceânica. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

Tanto Karine quanto a outra vítima foram atacadas com pedradas e pauladas. As circunstâncias e motivação dos crimes estão sendo esclarecidas. A investigação está sendo realizada em conjunto com a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), onde a ocorrência de tentativa de feminicídio foi registrada.