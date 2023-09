Homem que matou uma pessoa após invadir bar com carro é denunciado pelo MP

Um homem que, embriagado, acelerou o veículo que conduzia em direção a um bar, matando uma pessoa e deixando outras cinco ficaram feridas foi denunciado pelo Ministério Público. Gonçalo Meira Neves Neto é acusado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, injúria e condução de veículo automotor sob a influência de álcool. O crime ocorreu no último 1° de setembro, no município de Brumado, no sudoeste baiano. Em nota, o MP informou que Gonçalo Meira Neves Neto acelerou o veı́culo intencionalmente.

Segundo a denúncia, de autoria da promotora de Justiça Daniela de Almeida, as investigações apontam que os crimes foram cometidos após o denunciado se desentender com o dono do bar, que havia se negado a lhe vender cerveja. “Gonçalo Meira Neto já chegou ao local visivelmente embriagado”, narra a denúncia, apontando que o denunciado saiu do bar após a discussão, adentrou no carro e acelerou o veículo em direção ao ‘Quiosque do Marreco’.

Segundo a promotora, o denunciado atingiu as pessoas que ali se encontravam, “com patente vontade de matá -las, como consequência necessária para atingir o seu intento, a morte de Ediclei (dono do bar), sem que elas pudessem se defender da investida criminosa”. Ele atropelou diversas pessoas e causou o óbito de Edvam Bernardes, registra ainda Daniela de Almeida. Entre as pessoas gravemente feridas estava uma criança de 11 anos de idade.