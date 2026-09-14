COLISÃO NA BAHIA

Homem que morreu em acidente na BR-324 teve celular e corrente furtados no local

Suspeito fugiu

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:40

Homem morreu após batida com máquina Crédito: Reprodução / TV Bahia

O homem que morreu após bater a motocicleta em um rolo compressor na BR-324, no sentido Salvador, teve o celular e uma corrente levados após o acidente, segundo informações da Polícia Civil. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14), em um trecho da rodovia onde eram realizadas obras de recapeamento.

Conforme a investigação, após a colisão, outro homem, ainda não identificado, teria furtado objetos pessoais da vítima. Ele não teria prestado socorro. A vítima morreu ainda no local.

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A ocorrência foi registrada pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo.

As ações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os envolvidos no furto dos objetos pessoais da vítima.

Motociclista bateu em um rolo compactador

O acidente ocorreu por volta de 1h. O motociclista bateu em um rolo compactador que estava parado no trecho em obras. Segundo o delegado Odair dos Santos, da Polícia Civil, a máquina estaria em local inadequado e sem sinalização suficiente.