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Homem que morreu em acidente na BR-324 teve celular e corrente furtados no local

Suspeito fugiu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:40

Homem morreu após batida com máquina
Homem morreu após batida com máquina Crédito: Reprodução / TV Bahia

O homem que morreu após bater a motocicleta em um rolo compressor na BR-324, no sentido Salvador, teve o celular e uma corrente levados após o acidente, segundo informações da Polícia Civil. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14), em um trecho da rodovia onde eram realizadas obras de recapeamento.

Conforme a investigação, após a colisão, outro homem, ainda não identificado, teria furtado objetos pessoais da vítima. Ele não teria prestado socorro. A vítima morreu ainda no local.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

A ocorrência foi registrada pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo.

As ações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os envolvidos no furto dos objetos pessoais da vítima.

Motociclista bateu em um rolo compactador 

O acidente ocorreu por volta de 1h. O motociclista bateu em um rolo compactador que estava parado no trecho em obras. Segundo o delegado Odair dos Santos, da Polícia Civil, a máquina estaria em local inadequado e sem sinalização suficiente.

Na manhã desta segunda-feira, o trânsito apresentava lentidão na região, mas não havia interdição da rodovia.

Tags:

Br-324

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