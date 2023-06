Homem que responde por homicídio e tráfico é preso com carro roubado

Um criminoso que responde a inquéritos por homicídio e tráfico de drogas, colocado em liberdade pela Justiça, foi capturado pelo Batalhão Apolo, com um carro roubado. O flagrante aconteceu na noite de segunda-feira (19), no bairro de Mata Escura, em Salvador.



Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os PMs patrulhavam na Rua Direta, quando foram alertados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), sobre Uno trafegando com placa clonada pelo bairro.