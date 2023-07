Homem que se apropriou de cartões e documentos de idosos é preso

Um homem que se apropriou de cartões e documentos de idosos na cidade de Quijingue, foi preso pela polícia em flagrante. Ele disse à polícia que havia emprestado dinheiro às vítimas e por isso reteve os documentos.



Policiais da DT do município realizaram diligências para localizar o investigado e o encontraram no centro do Povoado Lagoa da Barra. Com ele, estavam os bens das vítimas, além de outros cartões em nome de terceiros.



“Com os cartões ele realizava os saques das parcelas pendentes”, explicou o coordenador da 25ª Coorpin/Euclides da Cunha, delegado Paulo Jason.