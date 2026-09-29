Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana é solto e vai responder em liberdade

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Esther Morais
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:34
A Justiça revogou na segunda-feira (28) a prisão preventiva de Pedro Henrique Sales, de 21 anos, preso por suspeita de importunação sexual após se masturbar atrás de uma mulher em uma academia de um condomínio em Feira de Santana, a 130 km de Salvador. Neste caso, o homem foi solto e responderá ao processo em liberdade.
Segundo os advogados Laís Matos e Armênio Seixas, que representam Pedro Henrique, o juízo da 1ª Vara de Feira de Santana entendeu que a prisão preventiva não era mais necessária, considerando a pena prevista para o crime e a atual fase do processo.
Apesar da liberdade, Pedro Henrique deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Ele fará uso de monitoramento eletrônico, não poderá entrar no condomínio onde morava anteriormente, deverá respeitar o limite de aproximação da vítima e não poderá sair da comarca.
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino
O caso aconteceu quando uma mulher fazia exercícios na academia do condomínio. O estudante foi flagrado se masturbando enquanto a observava. Ela só percebeu a situação posteriormente, ao revisar um vídeo gravado durante o treino, já que costuma produzir conteúdo para as redes sociais.
Após o episódio, Pedro Henrique fugiu, mas foi localizado e preso pela polícia. Ele permanecia detido desde então.
Em julho, moradores do condomínio onde o caso aconteceu aprovaram, em uma assembleia realizada de forma remota, a expulsão de Pedro Henrique do residencial.
De acordo com a administração do condomínio, a maioria dos condôminos votou pela exclusão do morador e autorizou o ajuizamento da ação judicial necessária para efetivar a medida.