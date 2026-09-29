Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana é solto e vai responder em liberdade

Pedro Henrique Sales, de 21 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:34

Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana é solto e vai responder em liberdade
Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana é solto e vai responder em liberdade Crédito: Reprodução

A Justiça revogou na segunda-feira (28) a prisão preventiva de Pedro Henrique Sales, de 21 anos, preso por suspeita de importunação sexual após se masturbar atrás de uma mulher em uma academia de um condomínio em Feira de Santana, a 130 km de Salvador. Neste caso, o homem foi solto e responderá ao processo em liberdade.

Segundo os advogados Laís Matos e Armênio Seixas, que representam Pedro Henrique, o juízo da 1ª Vara de Feira de Santana entendeu que a prisão preventiva não era mais necessária, considerando a pena prevista para o crime e a atual fase do processo. 

Apesar da liberdade, Pedro Henrique deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Ele fará uso de monitoramento eletrônico, não poderá entrar no condomínio onde morava anteriormente, deverá respeitar o limite de aproximação da vítima e não poderá sair da comarca.

Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino

Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução
1 de 5
Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino por Reprodução

O caso aconteceu quando uma mulher fazia exercícios na academia do condomínio. O estudante foi flagrado se masturbando enquanto a observava. Ela só percebeu a situação posteriormente, ao revisar um vídeo gravado durante o treino, já que costuma produzir conteúdo para as redes sociais.

Após o episódio, Pedro Henrique fugiu, mas foi localizado e preso pela polícia. Ele permanecia detido desde então.

Moradores aprovaram expulsão

Em julho, moradores do condomínio onde o caso aconteceu aprovaram, em uma assembleia realizada de forma remota, a expulsão de Pedro Henrique do residencial.

De acordo com a administração do condomínio, a maioria dos condôminos votou pela exclusão do morador e autorizou o ajuizamento da ação judicial necessária para efetivar a medida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Homem flagrado se masturbando em academia é indiciado por importunação sexual na Bahia

Homem preso por se masturbar em academia tentou fugir por matagal e arremessou escombros contra policiais

Familiares de homem que se masturbou em academia na Bahia facilitaram fuga e acobertaram paradeiro

Mais recentes

Imagem - Perito criminal é preso suspeito de filmar colega nua sem autorização na Bahia

Perito criminal é preso suspeito de filmar colega nua sem autorização na Bahia
Imagem - Eleições 2026: veja o que pode e o que é proibido fazer no dia da votação na Bahia

Eleições 2026: veja o que pode e o que é proibido fazer no dia da votação na Bahia
Imagem - Homem é condenado a pagar R$ 8 mil após ameaçar companheira e danificar móveis de casa na Bahia

Homem é condenado a pagar R$ 8 mil após ameaçar companheira e danificar móveis de casa na Bahia