VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem que tentou matar ex-companheira com tiros à queima-roupa é novo Rei de Paus do Baralho Lilás

Jurandir Teles Agapito, de 48 anos, é procurado desde abril, após atacar a ex-companheira em um bar

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:56

Jurandir Teles Agapito - Baralho Lilás da SSP Crédito: Divulgação

Um homem de 48 anos acusado de tentar matar a ex-companheira com tiros à queima roupa é o novo ‘Rei de Paus’ do Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). De acordo com o órgão, Jurandir Teles Agapito cometeu o crime em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e foi incluído na ferramenta na manhã desta quinta-feira (19).

O suspeito possui antecedentes por estupro de vulnerável contra uma enteada, crime cometido em 2003. Ele é procurado pela Justiça baiana desde 26 de abril deste ano, quando teria tentado matar a ex-companheira após não aceitar o término do relacionamento.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

De acordo com o titular da Delegacia de São Sebastião do Passé, delegado Marcos César da Silva, o Jurandir encontrou a vítima acompanhada em um bar no Centro da cidade. Em seguida, foi até a própria residência, buscou a arma utilizada no crime, volou ao estabelecimento e fez disparos contra a mulher.

“Após o crime, nós iniciamos as diligências e conseguimos apreender uma moto usada para a fuga no dia do crime, o carro do homem e celular dele para que possamos colher mais informações e conseguir chegar até a sua localização”, disse o delegado.

O policial também pediu a colaboração da população para localizar o suspeito. Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia Bahia (DD), pelo telefone 181. “É importante destacar que o sigilo da denúncia é garantido por lei”, reforça.

O Baralho Lilás é uma ferramenta da SSP-BA que reúne informações sobre pessoas procuradas por crimes como estupro, abuso sexual de menores, feminicídio, tentativas de estupro e violência doméstica, incluindo delitos previstos na Lei Maria da Penha.