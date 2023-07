Homem que tinha estufa de maconha dentro de casa é preso em Itacaré

Estufa de maconha ficava em casa na zona rural da cidade. Crédito: Reprodução

Um homem de 32 anos que mantinha no seu imóvel uma estufa de maconha na zona rural de Itacaré, sul da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (19) por policiais da 72ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).



As equipes receberam uma denúncia por volta das 7h de que homens estavam transportando drogas na região dos Amigos do Pesc. Uma patrulha rural da Cipe Cacaueira foi até o local em apoio. Rondas foram feitas e moradores indicaram uma casa em que havia muita circulação de homens desconhecidos da comunidade.

Os PMs foram até o local e fizeram um cerco, já notando o forte cheiro de maconha que vinha da casa. Com a chegada das outras equipes da PM, um homem saiu e disse ser o dono do imóvel. Ele foi questionado sobre o odor no ar e afirmou que o cheiro vinha do cultivo de plantas.

Os policiais encontraram no local uma estufa de maconha. Lá também apreenderam um celular, um compressor, um gerador, um triturador, 47 plantas de maconha grandes e 26 pequenas, sete sacos e sete potes com maconha, duas caixas organizadoras com a mesma droga, balanças e vários equipamentos usados na estufa.