Homem que usou documento falso para fazer teste em clube de futebol é preso na BA

Um homem de 24 anos foi preso por policiais rodoviários federais, na noite do último domingo (17), com um documento falso no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista. O homem, que não teve o nome divulgado, alegou que usaria o documento para participar do teste em um clube de futebol.



Os policiais atuavam na fiscalização de combate ao crime na frente da Unidade Operacional da PRF de Vitória da Conquista e abordaram um ônibus de transporte de passageiros.