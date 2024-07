INTERIOR

Homem rouba arma de PM e acaba morto após confronto em Feira de Santana

Um homem morreu durante confronto com policiais militares, em Feira de Santana, nesta quinta-feira (18). A troca de tiros aconteceu após a vítima roubar a arma de um PM em um assalto nas proximidades de um condomínio no bairro Gabriela, periferia do município.