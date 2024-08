CASA NOVA

Dupla é presa por homicídio no norte do estado

Dois suspeitos foram presos após serem apontados como os responsáveis pela morte de um homem em Casa Nova, no norte do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como José de Araújo Nunes. Ele estava desaparecido desde março, quando foi visto saindo de um sítio na zona rural do município.