Homem se desequilibra de patins e é atropelado na ladeira da Barra

Um homem de 27 anos que andava de patins na ladeira da Barra se desequilibrou e bateu de frente com um carro que vinha na direção oposta, na noite desta sexta-feira (22), na ladeira da Barra. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.



De acordo com informações preliminares, o homem descia a Av. Sete de Setembro de patins e acabou se chocando com o carro, que, por sua vez, subia a ladeira. O comunicante da ocorrência afirmou que a vítima estava na calçada quando se desequilibrou e acabou caindo na pista.