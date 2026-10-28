CRIME

Homem suspeito de enterrar mulher viva em Morro de São Paulo é preso

Investigado foi preso no Espírito Santo

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:19

Morro de São Paulo Crédito: Divulgação

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso nesta quarta-feira (28) por matar Verônica da Silva Nunes, de 46 anos, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, no sul da Bahia. O investigado foi localizado no Córrego São José, na zona rural de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT) de Cairu, Thiago Campos, responsável pela investigação, a prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça em 26 de junho, a pedido da Polícia Civil.

“As forças policiais capixabas realizaram diligências e cumpriram as medidas judiciais para avançar na identificação do paradeiro dele. A atuação integrada entre as equipes da Bahia e do Espírito Santo foi fundamental para a localização do investigado”, contou.

A prisão contou com o apoio da Delegacia de São Gabriel da Palha, da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo e do Núcleo de Inteligência da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Valença.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Relembre o caso

Verônica foi vista pela última vez na noite de 18 de junho de 2026, quando foi ao bairro Campinho, em Morro de São Paulo, cobrar R$ 15 mil do suspeito. O valor seria referente à venda duplicada de um terreno.

No dia 25 de junho, o corpo de Verônica foi encontrado em uma cova rasa. A perícia identificou lesões provocadas por arma branca e sinais de asfixia por soterramento, indicando que a vítima pode ter sido enterrada ainda viva.

A análise de imagens de videomonitoramento revelou que o investigado deixou Morro de São Paulo na manhã seguinte ao crime. A investigação também apura uma possível violência sexual, hipótese que aguarda a conclusão dos exames periciais.