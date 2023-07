Homem suspeito de estuprar menina de 12 anos é preso em Salvador

Uma adolescente de 12 anos pode ter sido estuprada por um homem, de 34, suspeito de ter cometido o crime no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (29).



A menina foi encontrada trancada dentro da casa do suspeito, e estava desaparecida há algumas horas. A família da adolescente a procurava, quando invadiram a residência do homem, de acordo com a Polícia Civil.



A jovem de 12 anos, foi localizada embaixo da pia da cozinha. Ela foi encaminhada para atendimento em uma unidade de saúde.