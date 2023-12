Homem tenta furtar cabos e é eletrocutado no Candeal

Um homem foi eletrocutado na manhã desta sexta-feira (29) após tentar furtar cabos no bairro Candeal, em Salvador. Desde às 10h40 técnicos da Neoenergia Coelba atuam no local junto com o Corpo de Bombeiros para retirar o rapaz do local. Ele apresenta sinais vitais.



Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o homem pendurado na fiação. A Coelba informa que equipes técnicas da distribuidora já estão atuando na substituição dos equipamentos da rede elétrica que foram danificados na ação criminosa.