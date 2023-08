Homem viraliza ao rebater PMs em Feira: 'O senhor tem que respeitar a Constituição'

Crédito: Reprodução

Um vídeo de um homem discutindo com policiais militares viralizou nas redes sociais. Nele, o pedreiro Nailson Santos resiste à abordagem e discute com PMs, que adentraram sua casa. Em seguida, ele tem sua camisa rasgada e é ameaçado por um dos agentes. O caso aconteceu em Feira de Santana, no último domingo (6).



Conforme mostra o vídeo, Nailson está na porta de casa, com os dois filhos e a esposa quando diz aos policiais, em sua varanda: "O senhor não pode não, o senhor tem que respeitar a Constituição".

Ao CORREIO, o pedreiro contou que procurava o celular de seu ajudante de obras, que foi abordado pelos policiais, do lado de fora da casa. Os policiais teriam chegado em sua porta, sob a justificativa de que Nailson havia entrado na casa correndo.

"Eu argumentei, falei que minha casa é meu espaço, de acordo com a Constituição, e um deles rasgou minha camisa. Meus filhos começaram a chorar, sendo que minha filha amava Polícia, mas hoje ela tomou trauma", afirmou.

Ele alegou ainda ter sido ameaçado por um dos agentes em um momento que não foi capturado pelas câmeras.

"Um outro policial que estava com um fuzil, me pegou pelo pescoço fora da vista da câmera, e disse no meu ouvido 'Dê uma queixa de mim que você vai se ver comigo', e deu um golpe no fuzil".

Desde então, Nailson não tem dormido em casa, com medo de represálias. "Apenas agi de acordo com a lei, ao meu favor, e tive que abandonar a casa, estou dormindo na obra, com medo", disse ainda.

Não é a 1ªvez , e temos certeza não será a última. A Polícia invadiu a casa de 1 homem, s/ mandado, tentou tirá-lo da varanda de casa a força, rasgou sua camisa na frente da filha.Será 1 prato cheio pra oposição na próxima eleição. O governador @Jeronimoba13 tem q se pronunciar. pic.twitter.com/75rWLw5Khr — Indignado³ (@DinoNeto7) August 8, 2023