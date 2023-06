Homens em fuga invadem casa e fazem moradores reféns no Lobato

Duas pessoas foram feitas reféns no bairro do Lobato, na noite de quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, equipes faziam rondas na localidade conhecida como Pistão quando um grupo ao avistarem os policiais, fugiram e invadiram uma casa.



Os policiais isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que, após horas de negociações, conseguiram libertar as vítimas. Quatro homens foram presos.



Segundo a PM, com os suspeitos foram encontrados uma pistola 9 mm com carregador e munições, uma pistola .40 com carregador e munições, 34 embalagens de cocaína, 2 kg de maconha, 20 embalagens para acondicionamento e comercialização de entorpecentes, quatro aparelhos celulares e uma balança de precisão.