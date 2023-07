Homens invadem casa e roubam cachorros de idosa em Periperi

Uma aposentada de 71 anos teve sua casa arrombada e dois cachorros furtados na última quinta-feira (6), na Travessa Santo Antônio de Periperi. Também foram roubados uma máquina de lavar, uma televisão e um computador. A casa, que estava vazia quando foi alvo dos ladrões, estava sob a responsabilidade da filha de Raimunda Jeane Sarmento, que estava viajando quando tudo aconteceu. A mulher saiu para trabalhar durante a tarde e, quando voltou, por volta das 21h, encontrou as portas quebradas e a casa revirada.

"Minha avó entrou em desespero, chorou, saímos procurando em Periperi, e fizemos cartazes. Ela nem se importou com os bens roubados, só quer os cachorros de volta", afirma Amanda Campos, neta de 21 anos da idosa.

Os cães, Zeca e Juca, da raça boxer, misturado com pug, estavam na família desde que nasceram, há 8 meses. O crime foi registrado na 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi). Segundo a Polícia, três indivíduos destruíram as portas do fundo da casa, o que permitiu o roubo.