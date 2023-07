Homens invadem e tocam fogo dentro de Caps em Madre de Deus

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Madre de Deus foi invadido e teve objetos queimados na noite dessa segunda-feira (10). Quatro homens invadiram a unidade para roubar objetos, mas foram flagrados por u vigilante que estava no local.



Segundo a polícia, o vigilante conseguiu conter os homens e os trancou em uma sala, e saiu para buscar ajuda. Ao voltar, se deparou com o incêndio dentro do Caps.



Em nota, a prefeitura de Madre de Deus informou que os homens tentaram furtar equipamentos eletrônicos e depredaram o patrimônio público. Um sofá foi queimado pelos suspeitos, que fugiram pela janela.