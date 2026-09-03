DENÚNCIA

Homens invadem sede de ONG ambiental na Chapada Diamantina e destroem tanque histórico

Suspeito de ordenar demolição é filho de doador do terreno

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:56

Homens invadem tanque histórico na Chapada Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Marco Antonio da Silva Ribeiro é suspeito de ordenar a invasão da sede da Cooperativa de Trabalho Socioambiental de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis do Grupo Ambientalista de Palmeiras (GAP), na última quarta-feira (2). A entidade é uma organização não governamental que atua há cerca de 40 anos no combate a incêndios florestais, no replantio de árvores da Mata Atlântica e da mata ciliar em Palmeiras, na Chapada Diamantina.

De acordo com membros do GAP, o suspeito é filho do antigo dono do terreno, Renato Silva, que teria doado a propriedade ao fundador da organização, o guia de turismo Joás Brandão. Quatro homens teriam invadido o local. Dois deles fizeram uma ligação clandestina de energia elétrica para utilizar marteletes na demolição de um tanque histórico. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Palmeiras.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o CORREIO teve acesso, os suspeitos invadiram o local por volta das 9h. Conforme a denúncia, o grupo teria entrado na área com a finalidade de depredar estruturas da sede e intimidar a organização, em uma possível tentativa de criar condições para a tomada de posse do terreno. O espaço é utilizado e cuidado pelo GAP há mais de 30 anos.

"Joás ocupa esse terreno há cerca de 40 anos. No local há poço artesiano, árvores plantadas há mais de 30 anos e estruturas utilizadas nas atividades da entidade. Ontem, uma pessoa invadiu a área e, utilizando um gato de energia elétrica e marteletes, começou a demolir um antigo tanque de água que abasteceu a cidade de Palmeiras na década de 1960", relatou Adson Lima Leite, membro do GAP e um dos coordenadores da Campanha Ambiental Vale do Capão.

Ainda de acordo com Lima Leite, Joás planejava recuperar a estrutura do poço para ampliar a reserva de água da área, especialmente diante dos impactos do El Niño e da necessidade de irrigação das mudas e árvores mantidas pelo GAP. O integrante da organização acredita que a forte especulação imobiliária registrada em Palmeiras nos últimos anos possa ter impulsionado a invasão.

"As terras todas valorizaram demais. Esse cara (suspeito) viu a possibilidade de fazer um dinheiro com esse terreno e invadiu a área, fazendo gato de energia elétrica e usando martelete para derrubar um tanque antigo de mais de 50 anos", afirmou.

Segundo integrantes do GAP, a permanência histórica da organização no local pode ser demonstrada por diversos elementos materiais, incluindo a perfuração e utilização de um poço artesiano, o plantio e a manutenção de árvores que atualmente integram a paisagem do terreno, além do uso contínuo da área para atividades socioambientais.

Leia mais Animais encontrados no Espaço Jequitaia estavam em condições inadequadas, apontam relatórios

Doação do terreno

O antigo dono do terreno teria doado o espaço há mais de 35 anos, segundo o GAP. No entanto, não há um documento formal que comprove a doação. "Infelizmente, a pessoa que fez a doação faleceu e, agora, passados mais de 35 anos, o filho dele diz que o terreno é de sua propriedade e que nunca houve doação", afirmou Luciana Liberato, bacharel em Direito e integrante do GAP.

Segundo Luciana, o argumento de Marco Antonio é difícil de sustentar juridicamente diante do histórico de ocupação e utilização da área pelo GAP. "Vamos entrar com o processo de usucapião. Foi até bom ter acontecido todo esse incidente para que a gente tome essa posição, que já deveria ter sido tomada anteriormente", disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a ocorrência de esbulho possessório e dano registrada em um imóvel. "Segundo informações da ocorrência, homens invadiram o local onde funciona a sede de uma cooperativa e depredaram estruturas do imóvel", diz trecho da nota.