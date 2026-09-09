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Homens que ostentavam armas nas redes sociais são baleados em confronto com policiais na Bahia

Com eles foram apreendidos três pistolas, carregadores, munições, porções de drogas e roupas camufladas utilizadas para fuga por áreas de mata

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:40

Homens que ostentavam armas nas redes sociais são baleados em confronto com policiais na Bahia
Homens que ostentavam armas nas redes sociais são baleados em confronto com policiais na Bahia Crédito: Reprodução

Três suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho (CV) foram baleados durante uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), em Muniz Ferreira, no Recôncavo Baiano. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens costumavam postar fotos armados para se exibir nas redes sociais.

O confronto ocorreu durante uma tentativa de prisão do trio, informou a SSP, com participação da Rondesp Recôncavo e da Cipe Recôncavo.

“Os indivíduos integravam uma organização criminosa envolvida com mortes violentas, corrupção de menores, tráfico de drogas e armas, roubos, lavagem de dinheiro, tentativa de extorsão, entre outros delitos”, informou a SSP, em nota.

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação

Durante a tentativa de prisão, houve confronto e os homens acabaram feridos. O trio foi socorrido para uma unidade médica da região.

Com eles, foram apreendidos três pistolas, carregadores, munições, porções de drogas e roupas camufladas utilizadas para fuga por áreas de mata.

Tags:

Comando Vermelho

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