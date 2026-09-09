COMANDO VERMELHO

Homens que ostentavam armas nas redes sociais são baleados em confronto com policiais na Bahia

Com eles foram apreendidos três pistolas, carregadores, munições, porções de drogas e roupas camufladas utilizadas para fuga por áreas de mata

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:40

Homens que ostentavam armas nas redes sociais são baleados em confronto com policiais na Bahia Crédito: Reprodução

Três suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho (CV) foram baleados durante uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta quarta-feira (9), em Muniz Ferreira, no Recôncavo Baiano. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens costumavam postar fotos armados para se exibir nas redes sociais.

O confronto ocorreu durante uma tentativa de prisão do trio, informou a SSP, com participação da Rondesp Recôncavo e da Cipe Recôncavo.

“Os indivíduos integravam uma organização criminosa envolvida com mortes violentas, corrupção de menores, tráfico de drogas e armas, roubos, lavagem de dinheiro, tentativa de extorsão, entre outros delitos”, informou a SSP, em nota.

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Durante a tentativa de prisão, houve confronto e os homens acabaram feridos. O trio foi socorrido para uma unidade médica da região.