BAHIA

Homens que roubavam carros e motos em Salvador são presos

Dois homens foram presos acusados de roubar carros e adulterar sinais identificadores dos veículos. A prisão ocorreu no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, durante operação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Um dos acusados foi flagrado com um Chevrolet Ônix vermelho, com restrição de roubo e com placa adulterada. De acordo com as investigações, o veículo foi roubado no dia 16 de fevereiro e estava sendo usado para cometer novos crimes. Três dias após o roubo, os criminosos tomaram outro carro em assalto.