Homens roubam loja, e um deles é morto pela PM

Dois homens roubaram uma loja no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (16). Eles foram localizados por policiais militares e, em confronto com a PM, um deles morreu e outro ficou ferido.



Segundo a PM, os militares realizavam o patrulhamento tático na localidade quando, ao passarem pela Rua Edgar Sanches, foram interpelados pelo proprietário de uma loja de confecções da região. O homem contou que dois homens armados haviam roubado peças de roupa do estabelecimento e fugido.