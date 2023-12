Homens são baleados ao tentarem arremessar armas no Presídio Salvador

Policiais penais que atuam no Complexo da Mata Escura, em Salvador, conseguiram impedir que armas fossem arremessadas para o Presídio Salvador. A ação aconteceu na madrugada desta terça-feira (5) e deixou duas pessoas baleadas.



Segundo informações do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinspeb), por volta da 2h30, pelo menos cinco homens armados de touca tipo brucutu carregando sacolas estavam no entorno do presídio. Os policiais penais deram ordem de parada e os homens atiraram.