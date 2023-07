Homens são presos após saquear carga de caminhão tombado na BR-116

Três homens foram presos em flagrante após roubarem a carga de um caminhão que sofreu um acidente na BR-116. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (3) em Manoel Vitorino, na região sudoeste da Bahia.



O caminhão levava produtos da Nestlé. Após receber uma denúncia sobre os saques, os policiais rodoviários federais conseguiram prender três pessoas apontados como responsáveis por arrombar o compartimento de carga e subtrair os produtos. Eles estavam a bordo de uma camioneta Tucson que também foi apreendida. Dentro do carro foram encontradas várias caixas das mercadorias subtraídas do caminhão.