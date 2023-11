Homens são presos e aves silvestres são resgatadas pela PM em Salvador

Quatro homens foram presos pela suspeita de manter aves silvestres em cativeiro ilegal, no Loteamento Ceasa, em Salvador. A prisão aconteceu quando policiais fiscalizavam uma competição de canto de aves.



Segundo a Polícia Militar, 19 das 29 aves do local não possuíam anilhas de identificação. As aves eram das espécies papa-capim e coleirinha. A ação aconteceu na manhã de sábado (25), e contou com policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e agentes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).