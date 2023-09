Foragido da justiça por homicídio é preso no interior da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 48 anos que era procurado pela justiça por crime de homicídio qualificado praticado na zona rural de Campo Formoso, na Bahia. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (19) na BR 116, em Jequié, no centro-sul do estado.



Durante ação de combate à criminalidade a equipe abordou um ônibus que saiu do Rio de Janeiro com destino final a cidade de Sobral e, ao realizarem as consultas dos passageiros, os policiais rodoviários federais descobriram o mandato de prisão contra um deles.