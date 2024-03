OBRA DO BRT

Horto e mais: abastecimento é retomado em bairros de Salvador nesta terça (12)

Depois de concluído o remanejamento da rede de água de grande porte em área de obra do BRT , a pedido da Prefeitura Municipal de Salvador, o fornecimento de água vem sendo retomado em bairros de Salvador (lista abaixo). O serviço foi executado na madrugada desta terça-feira (12), quando a tubulação de grande porte voltou a ser operada.

Como a tubulação é de grande porte, do fim do reparo até a água chegar a encher os reservatórios domiciliares, a previsão é de 48 horas para a completa regularização do abastecimento em toda a área. Ou seja, o serviço deve retornar ao normal até quinta-feira (14).