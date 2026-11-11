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Hospedagem pet registra aumento de até 150% na procura durante as festas de fim de ano

Com a proximidade do Natal e do Réveillon, hotéis e creches para cães se preparam para receber mais animais

C Camila Botto

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

No Club do Focinho, em Piatã, a expectativa é de aumento na procura de até 150% nas festas de fim de ano Crédito: Divulgação

Com a proximidade das festas de fim de ano, o planejamento das viagens também precisa incluir um integrante que nem sempre pode acompanhar a família: o animal de estimação.

Para quem vai passar o Natal ou o Réveillon fora de casa, a hospedagem pet surge como alternativa para garantir os cuidados com os cães durante a ausência dos tutores. Nesse período, a procura pelo serviço pode crescer até 150%, segundo empresários do setor, movimentando hotéis e creches especializadas e antecipando a disputa por vagas.

O aumento da demanda exige organização tanto dos estabelecimentos quanto dos responsáveis pelos animais. Reservas antecipadas, definição do período de permanência e escolha de um espaço adequado estão entre as etapas necessárias para evitar imprevistos.

Os preços das diárias, para esta época do ano, variam entre R$ 105 (para alunos da creche) e R$ 125. Há ainda opções de pacotes, com desconto, para períodos acima de 10 dias.

Luis Fernando Pereira, sócio diretor do Club do Focinho, localizado em Piatã, enfatiza que é preciso se programar com antecedência: “Os nossos clientes fixos já conhecem o funcionamento e, por isso, já durante o mês de novembro começam a nos procurar. Como o processo de reserva de vaga com os nossos tutores é automático, e simples, durante os meses de novembro e dezembro recebemos esta demanda e já temos alguns cães confirmados. Para o público externo é muito importante que este contato seja feito o quanto antes, pois cães novos precisam fazer triagem e adaptação no hotel“.

Os critérios para a contratação do serviço merecem atenção. Em geral, os estabelecimentos exigem vacinação atualizada, controle de pulgas e carrapatos e vermifugação em dia. Também é importante conhecer previamente a estrutura, a rotina de atividades, a qualificação da equipe e os protocolos adotados em situações de emergência.

A organização dos espaços também faz diferença. Separação dos animais de acordo com porte, idade e temperamento, acompanhamento durante as atividades e atenção às particularidades de cada hóspede são aspectos que ajudam a garantir uma estadia segura. Cães que fazem uso de medicamentos, possuem restrições alimentares ou apresentam dificuldades de socialização precisam ter suas necessidades informadas à equipe antes do início da hospedagem.

“A avaliação comportamental prévia é obrigatória. Ela é fundamental para conhecermos o temperamento do cão, sua socialização, sua forma de interagir com outros animais e sua capacidade de adaptação à rotina coletiva. Essa etapa é indispensável porque não recebemos os cães simplesmente pela disponibilidade de vagas. Precisamos avaliar se aquele ambiente, a convivência e a dinâmica da hospedagem são adequados para cada animal. Nosso compromisso é preservar o bem-estar e a segurança de todos os hóspedes”, afirma Fernanda Oliveira, diretora da Hospedagem Afetiva, que fica no bairro de Itapuã.

Na Hospedagem Afetiva, em Itapuã, a diária de fim de ano custa R$ 120 Crédito: Divulgação

Outro ponto que merece atenção especial é a queima de fogos de artifício durante a virada do ano. Embora seja motivo de comemoração para muitas pessoas, o barulho intenso pode provocar medo e estresse nos animais. A sensibilidade auditiva dos cães faz com que ruídos dessa natureza sejam percebidos de maneira mais intensa, podendo desencadear reações como tremores, vocalização excessiva, tentativas de fuga, agitação e perda de apetite.

Segundo a médica veterinária Maielle Passos, a prevenção é fundamental para reduzir os impactos do período sobre a saúde e o comportamento dos animais. Entre as recomendações estão manter os cães em ambientes seguros, com portas e janelas fechadas, reduzir a entrada de ruídos e oferecer um espaço onde possam se sentir protegidos.

“É importante manter a rotina do animal o mais próximo possível do habitual, garantindo alimentação adequada, hidratação e um ambiente tranquilo e seguro. Também é necessário ter atenção redobrada durante as confraternizações, não oferecer alimentos consumidos pelos humanos, que podem ser prejudiciais à saúde dos cães, além de prevenir fugas, quedas e acidentes”, afirma Maielle.

Em casos de medo intenso, a avaliação veterinária antecipada é importante para definir estratégias de manejo e verificar a necessidade de tratamento medicamentoso. A administração de calmantes ou sedativos sem orientação profissional deve ser evitada, já que pode representar riscos à saúde.