Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:11
Hóspedes do Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia, denunciaram que passaram mal após realizarem refeições no empreendimento e alegam não ter recebido assistência adequada do local. O resort, por sua vez, afirma que um pequeno grupo apresentou sintomas gastrointestinais e está recebendo toda a assistência e o acompanhamento necessários.
Em nota, o Porto Seguro Praia Resort informou que, até o momento, não é possível estabelecer a causa dos sintomas nem afirmar que eles estejam relacionados ao consumo de alimentos no estabelecimento. A Vigilância Sanitária esteve no resort e realizou procedimentos de fiscalização e coleta de amostras para análise.
Não foram divulgados detalhes sobre o número de hóspedes que passaram mal.
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro
O empreendimento também afirmou que mantém protocolos permanentes de segurança alimentar, com acompanhamento da equipe de nutrição e cuidados na seleção, armazenamento, preparo e serviço dos alimentos, seguindo as normas sanitárias aplicáveis.
“Esses procedimentos continuam sendo rigorosamente observados e, diante da ocorrência, todas as medidas adicionais de verificação e prevenção estão sendo adotadas”, diz trecho da nota.
O Porto Seguro Praia Resort está localizado em frente à praia de Curuípe. Avaliado com quatro estrelas, o espaço reúne complexo de piscinas, clube de praia exclusivo, academia, sauna, quadras esportivas e atividades de lazer para adultos e crianças.