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Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

Porto Seguro Praia Resort afirma que um pequeno grupo apresentou sintomas gastrointestinais e está recebendo assistência

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:11

Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro Crédito: Reprodução/Booking

Hóspedes do Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia, denunciaram que passaram mal após realizarem refeições no empreendimento e alegam não ter recebido assistência adequada do local. O resort, por sua vez, afirma que um pequeno grupo apresentou sintomas gastrointestinais e está recebendo toda a assistência e o acompanhamento necessários.

Em nota, o Porto Seguro Praia Resort informou que, até o momento, não é possível estabelecer a causa dos sintomas nem afirmar que eles estejam relacionados ao consumo de alimentos no estabelecimento. A Vigilância Sanitária esteve no resort e realizou procedimentos de fiscalização e coleta de amostras para análise.

Não foram divulgados detalhes sobre o número de hóspedes que passaram mal.

Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro 1 de 41

O empreendimento também afirmou que mantém protocolos permanentes de segurança alimentar, com acompanhamento da equipe de nutrição e cuidados na seleção, armazenamento, preparo e serviço dos alimentos, seguindo as normas sanitárias aplicáveis.

“Esses procedimentos continuam sendo rigorosamente observados e, diante da ocorrência, todas as medidas adicionais de verificação e prevenção estão sendo adotadas”, diz trecho da nota.