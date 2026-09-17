Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

Porto Seguro Praia Resort afirma que um pequeno grupo apresentou sintomas gastrointestinais e está recebendo assistência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:11

Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro Crédito: Reprodução/Booking

Hóspedes do Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia, denunciaram que passaram mal após realizarem refeições no empreendimento e alegam não ter recebido assistência adequada do local. O resort, por sua vez, afirma que um pequeno grupo apresentou sintomas gastrointestinais e está recebendo toda a assistência e o acompanhamento necessários.

Em nota, o Porto Seguro Praia Resort informou que, até o momento, não é possível estabelecer a causa dos sintomas nem afirmar que eles estejam relacionados ao consumo de alimentos no estabelecimento. A Vigilância Sanitária esteve no resort e realizou procedimentos de fiscalização e coleta de amostras para análise.

Não foram divulgados detalhes sobre o número de hóspedes que passaram mal.

Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro

Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking
1 de 41
Porto Seguro Praia Resort, localizado em Porto Seguro por Reprodução/Booking

O empreendimento também afirmou que mantém protocolos permanentes de segurança alimentar, com acompanhamento da equipe de nutrição e cuidados na seleção, armazenamento, preparo e serviço dos alimentos, seguindo as normas sanitárias aplicáveis.

“Esses procedimentos continuam sendo rigorosamente observados e, diante da ocorrência, todas as medidas adicionais de verificação e prevenção estão sendo adotadas”, diz trecho da nota.

Leia mais

Imagem - Aluguel por Airbnb em condomínios: STJ suspende ações em todo o país

Aluguel por Airbnb em condomínios: STJ suspende ações em todo o país

Imagem - Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Alunos da UCSal relatam ataque hacker e suspensão de aulas em Salvador

Imagem - Cerca de 3 mil demitidos das Casas Bahia ficam sem rescisão, entram em fila e pagamento pode levar meses

Cerca de 3 mil demitidos das Casas Bahia ficam sem rescisão, entram em fila e pagamento pode levar meses

O Porto Seguro Praia Resort está localizado em frente à praia de Curuípe. Avaliado com quatro estrelas, o espaço reúne complexo de piscinas, clube de praia exclusivo, academia, sauna, quadras esportivas e atividades de lazer para adultos e crianças.

Tags:

Resort Porto Seguro

Mais recentes

Imagem - Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno

Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno
Imagem - Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia
Imagem - Adolescente com câncer ganha festa de 15 anos dentro de hospital após vender doces para realizar o sonho

Adolescente com câncer ganha festa de 15 anos dentro de hospital após vender doces para realizar o sonho