OPORTUNIDADE

Hospital abre mais de 1.300 vagas na Bahia; confira como se candidatar

Candidaturas devem ser realizadas até 31 de março

Publicado em 26 de março de 2024 às 13:26

Hospital Estadual Costa das Baleias Crédito: Divulgação Sesab

O Instituto Fernando Filgueiras está com mais de 1.300 vagas abertas para formação de equipe médica, multiprofissional e administrativa do Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), em Teixeira de Freitas.

Para se candidatar às vagas os interessados devem acessar o site do Instituto Fernando Filgueiras e preencher os dados requeridos através da aba Trabalhe Conosco. As candidaturas devem ser realizadas até 31 de março.

Durante o processo seletivo, toda a convocação para entrevistas com os candidatos será realizada através do e-mail informado pelos candidatos no ato da inscrição.

A Organização Social foi a vencedora de uma licitação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia para gerir o hospital localizado no Extremo-Sul do estado.

Médicos

Para se candidatar às vagas disponibilizadas à equipe médica, por sua vez, os candidatos devem acessar outro link e preencher os dados solicitados.

O Hospital integrará a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e a Rede de Atenção às Urgências do Estado. O HECB contará com 216 leitos, sendo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), funcionando com serviços 100% regulados – referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, bem como pelo SAMU Regional.