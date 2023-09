Hospital de Feira abre triagem para cirurgias de redução de mamas

A Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) abriu nova triagem para cirurgias de redução de mamas. A ação, que acontecerá no dia 7 de outubro, a partir das 7h, no estacionamento do Ambulatório do Hospital da Mulher, poderá beneficiar mais 200 mulheres da cidade.



O Programa de Tratamento das Gigatomastias (PROTG), que realiza as cirurgias, é pioneiro no município e já realizou mais de 300 procedimentos ao longo de uma década. A ação é gratuita e custeada pelo poder público municipal.