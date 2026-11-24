Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:09
O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), unidade pública gerida pelo Einstein Hospital Israelita, realizou a primeira cirurgia de reconstrução complexa do tornozelo com uso de tecido de doador pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. O procedimento foi realizado em uma paciente de 26 anos que sofreu um grave acidente de motocicleta em Caculé, no interior do estado.
O acidente provocou fraturas expostas e comprometeu estruturas ósseas e ligamentares do tornozelo. Para recuperar a estabilidade e a funcionalidade da articulação, a equipe médica reconstruiu os ossos e os principais ligamentos da região utilizando um enxerto de tendão obtido de doador.
Fiocruz e SUS abrem 33 mil vagas em cursos gratuitos de saúde
Segundo o ortopedista Thiago Faleiro, referência técnica da equipe de Pé e Tornozelo do hospital, lesões dessa complexidade são raras e possuem poucos registros na literatura científica mundial. O especialista afirma que não há relatos publicados no Brasil sobre o uso dessa técnica no tratamento de fraturas complexas do tornozelo.
Após a cirurgia, a paciente apresentou boa mobilidade e estabilidade na articulação reconstruída. Ela continuará o processo de reabilitação no próprio hospital, com acompanhamento multiprofissional e sessões especializadas para recuperar gradualmente os movimentos, a força e a funcionalidade do tornozelo.
Atualmente, dez pacientes aguardam na unidade a disponibilidade de tecidos compatíveis em bancos de tecidos para passar por procedimentos semelhantes. O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia realiza, em média, 1.300 cirurgias por mês e já ultrapassou a marca de 30 mil procedimentos em pouco mais de dois anos e meio de funcionamento.