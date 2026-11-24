PROCEDIMENTO RARO

Hospital público da Bahia realiza cirurgia inédita de reconstrução de tornozelo pelo SUS

Procedimento utilizou tendão de doador para reparar lesões graves de uma jovem de 26 anos

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:09

Hospital público da Bahia realiza cirurgia inédita de reconstrução de tornozelo pelo SUS Crédito: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), unidade pública gerida pelo Einstein Hospital Israelita, realizou a primeira cirurgia de reconstrução complexa do tornozelo com uso de tecido de doador pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. O procedimento foi realizado em uma paciente de 26 anos que sofreu um grave acidente de motocicleta em Caculé, no interior do estado.

O acidente provocou fraturas expostas e comprometeu estruturas ósseas e ligamentares do tornozelo. Para recuperar a estabilidade e a funcionalidade da articulação, a equipe médica reconstruiu os ossos e os principais ligamentos da região utilizando um enxerto de tendão obtido de doador.

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Segundo o ortopedista Thiago Faleiro, referência técnica da equipe de Pé e Tornozelo do hospital, lesões dessa complexidade são raras e possuem poucos registros na literatura científica mundial. O especialista afirma que não há relatos publicados no Brasil sobre o uso dessa técnica no tratamento de fraturas complexas do tornozelo.

Após a cirurgia, a paciente apresentou boa mobilidade e estabilidade na articulação reconstruída. Ela continuará o processo de reabilitação no próprio hospital, com acompanhamento multiprofissional e sessões especializadas para recuperar gradualmente os movimentos, a força e a funcionalidade do tornozelo.