Hospital Santa Izabel amplia unidade e tem novas perspectivas para tratar doenças inflamatórias intestinais

De acordo com a especialista, o progresso no uso de imunobiológicos tem sido rápido, favorecendo uma redução no número de hospitalizações e cirurgias associadas às doenças inflamatórias intestinais.

Apesar dos avanços, o número de pacientes com essas patologias, de causa desconhecida, vem crescendo. Por isso, o HSI está dando especial atenção e investimento para esses temas. “Eles costumam apresentar sintomas que incluem diarreia, dor abdominal e sangramento. Ainda não existe cura para as doenças inflamatórias intestinais (DII), que se apresentam em dois tipos principais: doença de Crohn e retocolite ulcerativa. O diagnóstico precoce e a terapia apropriada para suprimir a inflamação no trato digestivo são extremamente importantes”, ressalta a médica gastroenterologista Carla Andrade Lima.

Outro destaque do evento, que contou com a presença também de Iury Melo, chefe do Serviço de Gastroenterologia do Santa Izabel e de Zélia Amorim, coordenadora da Unidade Álvaro Lemos do HSI, foi a palestra da gastroenterologista Genoile Oliveira Santana Silva, que ressaltou a importância do referenciamento do paciente com DII na atenção primária.