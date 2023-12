I Fórum Integridade Bahia acontece na Casa do Comércio na segunda-feira (11)

I Fórum Integridade Bahia acontece na segunda-feira (11) no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio, localizada na Avenida Tancredo Neves. O evento gratuito começa às 8h e sua programação termina com um coquetel às 19h.



"O fórum nasceu com três propósitos: difundir uma nova visão para o sistema de integridade, que deve ir para além do combate à corrupção e olhar para as pessoas e para o planeta, trazendo para dentro, por exemplo, o fomento da cultura de integridade, o combate às violações corporativas de Direitos Humanos, diversidade e inclusão e questões ambientais; promover conhecimento de altíssimo nível de forma gratuita, já que os eventos que trazem estes temas são caros e geralmente ocorrem no sudeste e promover a ideia da integridade em rede, daí o Pacto pela Integridade", explicou Roberta Carneiro, idealizadora do evento.

As inscrições estão sendo feitas de forma on-line pela plataforma Sympla e para retirar seu ingresso é necessário realizar uma doação de dois quilos de alimentos não perecíveis ou a realização de um PIX, no valor que desejar, para a Campanha Natal Solidário, liderada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

O evento está sendo realizado pelo Compliance Women Committee Bahia (CWC BA), A Fecomércio-BA e A Universidade Salvador (UNIFACS). A programação promete a presença de renomados profissionais nacionais e internacionais para debater sobre Integridade, Governança, ESG Mudança Climática, Descarbonização, Proteção de Dados, Inovação Social, Inteligência Artificial e Diversidade e Inclusão.

Serviço:

DATA: 11 de dezembro de 2023

LOCAL: Casa do Comércio, Espaço Mário Cravo, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 1109, 3° andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA

HORÁRIO: Das 8h às 19h

INSCRIÇÕES E PROGRAMAÇÃO NO SYMPLA: https://www.sympla.com.br/evento/i-forum-integridade-bahia/2266360

Programação

08:00 – CREDENCIAMENTO E WELCOME COFFEE

08:30 – ABERTURA

09:00hs - PACTO PELA INTEGRIDADE

MEDIAÇÃO:

ROBSON SANTANA - Sócio-fundador do escritório RS Advogados com mais de 20 (vinte) anos atuando no setor empresarial.

DELZA ASSIS - Relações Institucionais e Governamentais da 1Doc Tecnologia. Advogada.

10:00 hs PALESTRA MAGNA: A ESTÉTICA DA CORRUPÇÃO (PALESTRA REALIZADA EM ESPANHOL)

DRA. MONICA PALENCIA - Ministra de Goberno y Encargada del Ministerio del Interior da República do Equador

10:30hs – PAINEL 01: EVOLUÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DO SISTEMA DE INTEGRIDADE NAS ORGANIZAÇÕES APÓS 10 ANOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO

TÁSSIA SEIXAS - Compliance Officer do Grupo TPC

SANDRO FREITAS - Gerente Geral de Compliance da Bamin

ANDREIA NUNES - Superintendente de Administração e Finanças do SENAC DR BA.

JOSÉ GUIMARÃES - Presidente Comissão Compliance Nacional; Professor, Advogado e Auditor.

MEDIAÇÃO: AMANDA TERUMI OTSUZI - Advogada especialista em Compliance. Co-coordenadora do CWC Capítulo Bahia. Analista de compliance do Grupo Neoenergia.

11:30hs – PAINEL 02: 5 ANOS DA LGPD: AVANÇOS NA MATURIDADE DA GOVERNANÇA DE DADOS NO BRASIL

PATRÍCIA NOGUEIRA - Assessora de Processos e TI Larco Petróleo

MARIA CLARA SEIXAS - Sócia do 4S Advogados. Professora e Palestrante de Compliance e LGPD. Embaixadora e ex. Cordinating Ambassador do One Young World América Latina

SIMONE BASTOS - Sócia do Braga de Andrade Advogados

MAYANNE PONTES - Sócia do RS Advogados. Advogada Conferencista. Consultora jurídica em Direito Digital

MEDIAÇÃO: MANUELA OLIVEIRA - Advogada, Analista de Compliance na Techne.

12:30 INTERVALO PARA O ALMOÇO

13:30hs – PAINEL 03: INOVAÇÃO SOCIAL E A AGENDA 2030 DA ONU NA ÁREA EDUCACIONAL

DENISE CAMPOS - Vice-presidente na ANIMA.

FERNANDA LÔRDELO - Secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude e Integrante do Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos da UNIFACS.

MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS - Procurador do Estado da Bahia. Advogado. Mestre em Direito Público.

14:30hs – PAINEL 04: PANORAMA DAS TENDÊNCIAS ESG PARA 2024

JANDARACI ARAUJO - Conselheira Independente de Administração no Instituto Inhontim, FutureCarbon e Kunumi S.A, Advisory do WCDBrasi.

ROBERTA CARNEIRO - Advogada especialista em Governança Corporativa, Integridade e ESG; Conselheira de Administração; Coordenadora Compliance Women Committee, Coordenadora do IBGC Bahia.

ROSANE SANTOS - Diretora de ESG, Relacionamento com Comunidades, Meio Ambiente e Comunicação Corporativa.

MEDIAÇÃO: AUGUSTO CRUZ - Advogado, escritor e professor. Sócio-Diretor de AC Consultoria e Treinamento Empresaria.

15:30hs – PAINEL 05: DIVERSIDADE E INCLUSÃO: IMPULSIONANDO A INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NAS ORGANIZAÇÕES

PAULO ROGÉRIO NUNES - Publicitário, empreendedor e consultor em diversidade. Cofundador da Vale do Dendê

AMANDA BRITO - Co-fundadora do Instituto AB

ITALANY BARBOSA - Membro do comitê de ética e conduta do Senac BA.

MEDIAÇÃO: MARIANA PAIVA - Head de Diversidade, Equidade e Inclusão do RS Advogados. CEO da Ìyá Cultura e Gente, escritora e jornalista.

16:30hs PAINEL 06: ÉTICA E INTEGRIDADE NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CLAUDIA PITTA - Fundadora da Evolure Consultoria e Conselheira de Administração do IBGC

OLÍVIA MERQUIOR - Sócia co-fundadora e CEO da IARA, femtech com serviços de estratégia criativa para experiências em metaverso e web 3.0 onde gere start-ups como Storychain e Órbita.

DURVAL JACINTHO - Diretor Presidente da DJCon e Consultoria e Serviços.

MEDIADORA: MARIA MEDEIROS - Coordenadora do Centro de Inovação da Fecomércio-BA.

17:30hs PAINEL 07: INTEGRIDADE EM REDE

RICARDO YOUNG - Co-fundador e ex-presidente do Instituto Ethos. Vice-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra.

CHANTAL PILLET - Advogada e atua nas áreas de Ética, Integridade e Riscos Corporativos.

MARÍLZA BENEVIDES - Consultoria Empresarial em Governança Corporativa e Compliance.

MEDIADORA: OLGA PONTES - Sócia da Olga Pontes Consultingn. Executiva em Governança Corporativa, Gestão de Risco, Auditoria e Compliance. VP do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial.

18:30hs – HOMENAGEM A INICIATIVAS LOCAIS DE INTEGRIDADE.

MEDIAÇÃO:

LORENA BERNADINO - Advogada, professora especialista em gestão e contratos em Comércio Exterior.

VIVIANNI PINHEIRO - Administradora de Empresas, Consultora, Professora e Palestrante, com MBA em Finanças pelo IBMEC/ INSPER, Gestão de Projetos pela George Washington.