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Ideias de jovens baianos para a cultura de paz são premiadas no concurso Lentes Livres

Ao todo, 15 propostas conquistaram prêmios, entre iniciativas de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus e Dias d’Ávila

D Da Redação

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:41

Cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (26) Crédito: Jean Vagner/Ascom SEI

A proposta de transformar uma praça marcada pelo medo em um espaço de encontro e convivência conquistou o primeiro lugar do concurso de ideias Lentes Livres – Educação e Cultura pela Paz, realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). De autoria de Larissa Kelly Silva, a iniciativa “Praça Viva: a Juventude que Transforma a Praça do Medo em Lugar de Encontro” foi a grande vencedora da segunda edição do edital, cuja cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (26), no Auditório Investigador Mestre Álvaro, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“O projeto Praça Viva surge de uma reflexão sobre a importância do espaço urbano na construção da sociedade. Um ambiente ocioso pode ser revitalizado e ocupado com educação, lazer, esporte, artes, tornando-se um espaço seguro e de transformação”, explicou a vencedora.

O segundo lugar ficou com Victória de Assis, autora de “MEMVIBA – Memória Viva Bahia: Educação Territorial para o Mantimento da Identidade e Cultura da Paz na Bahia”, proposta que associa educação territorial, identidade e fortalecimento da cultura de paz. Já a terceira colocação foi conquistada por Taciele Conceição, com a ideia “Bahia Ubuntu: Eu Sou Porque Nós Somos a Paz”, que promove a formação e multiplicação de lideranças na filosofia Ubuntu, com a valorização dos vínculos comunitários e da construção coletiva.

Para o diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, o concurso amplia o espaço de participação da juventude na construção de soluções para os desafios dos territórios. “A juventude tem muito a contribuir com a transformação da realidade em que vive. O Lentes Livres cria oportunidades para que esses jovens apresentem suas ideias, exercitem seu protagonismo e participem da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, destacou.

Ao todo, 15 propostas foram premiadas, entre iniciativas de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus e Dias d’Ávila. O concurso mobilizou jovens de 18 a 29 anos dos 21 maiores municípios baianos, convidados a apresentar ideias criativas e inovadoras sobre educação e cultura pela paz. As propostas deveriam contribuir para o enfrentamento das violências e para a construção de territórios mais acolhedores e seguros.

Entre os projetos premiados estão iniciativas nas áreas de educação, cultura, empreendedorismo, inclusão digital, memória, produção audiovisual, cultura maker e participação comunitária.